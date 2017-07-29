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Белый дом заявил о готовности Трампа утвердить новые антироссийские санкции

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Президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый Сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Reuters.

«Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — пояснили в администрации президента.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

После того, как стали известны результаты голосования в Сенате по данному законопроекту, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что из-за действий США «чаша терпения России переполнилась». На Смоленской площади предложили до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях. Кроме того, сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

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