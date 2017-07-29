Макфол назвал несправедливыми ответные меры Москвы на санкции США

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал ответные меры России на санкции США. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

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Он заявил, что «реакция Москвы на действия Вашингтона несправедлива, поскольку США не вмешивались в выборы в России».

Ранее в пятницу МИД России призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Также с 1 августа приостанавливается использование посольством США дачи в Серебряном Бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. При этом в Белом доме отметили, что поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

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Законопроектом предусматриваются несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Этот шаг они назвали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве».

В январе этого года была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм. Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.

24 июля глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что «антироссийская кампания в США выдохнется», так как до сих пор не предъявлено ни одного факта вмешательства России в американские выборы, а информация в СМИ «высосана из пальца».