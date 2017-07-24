Лавров поразился массовому психозу американских политиков

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможном вмешательстве Москвы в выборы американского президента, заявил, что не подозревал о возможности массового психоза в рядах политиков США. Об этом министр рассказал в интервью курдскому телеканалу «Рудав», передает РИА Новости.

«Со многими [американскими политическими деятелями] я общался, когда еще работал в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров предположил, что, возможно, «многие из тех, кто поддался этому аномальному для политики США движению, понимают, что все это каким-то образом должно прекратиться».

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«К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать», — резюмировал министр. При этом он заметил, что «антироссийская кампания в США выдохнется», так как, по его словам, до сих пор не предъявлено ни одного факта вмешательства России в американские выборы, а информация в СМИ «высосана из пальца».

В январе этого года была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм. Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.