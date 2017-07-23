Лидер демократов в сенате США отказался винить Россию в проигрыше Клинтон

Лидер демократов в сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что его однопартийцы должны перестать возлагать вину на Россию за проигрыш их кандидата Хиллари Клинтон на выборах президента. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, опубликованном в субботу 22 июля. Выдержки из беседы приводит The Hill.

«Когда вы проигрываете кому-то, у кого 40-процентная популярность, вы не вините кого-то другого (...), вы вините себя. (...) Так что же мы сделали не так? Люди не знали, что мы отстаиваем, только то, что мы против [Дональда] Трампа. И они до сих пор верят в это», — заявил Шумер.

Выборы президента США состоялись в ноябре 2016 года, победу на них одержал главный конкурент Клинтон республиканец Трамп. При этом последнего неоднократно обвиняли в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в ход выборов главы государства.

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Так, в июле газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший летом 2016-го встречался с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая получить от нее компромат на Клинтон. При этом издание утверждало, что адвокат «имеет связи с Кремлем». После этого Трамп-младший опубликовал переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, в которой шла речь о встрече с Весельницкой ради получения компрометирующих материалов.

Сама Весельницкая отвергла обвинения в том, что она помогала Москве влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей с российским правительством, а также подчеркнула, что у нее нет никакого компромата на Клинтон.

В январе этого года была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм. Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.

