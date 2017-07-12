Трамп назвал поиски его связей с Россией величайшей охотой на ведьм

Президент США Дональд Трамп считает «величайшей охотой на ведьм» поиски связей его окружения, в том числе сына, с Россией. Об этом он написал в среду, 12 июля, на своей странице в Twitter.

«Мой сын Дональд сделал вчера все правильно. Он был открыт, прозрачен и невиновен. Это величайшая охота на ведьм в политической истории. Печально!» — отметил глава государства.

Трамп также напомнил об особенностях освещения событий средствами массовой информации. «Помните, когда вы слышите от фейковых СМИ слова "сообщили источники", зачастую эти источники просто выдуманы и не существуют», — написал он.

11 июля старший сын президента США опубликовал переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, касающуюся возможности получения предвыборным штабом отца компрометирующих документов на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

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Днем ранее стало известно, что Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой. По информации The New York Times, в ней также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и зять миллиардера Джаред Кушнер. Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем».

Сама юрист рассказала, что Трамп-младший задал ей только один вопрос. Он касался наличия у нее каких-либо финансовых отчетов, доказывающих, что средства, которые перечислялись избирательному штабу Демократической партии, «исходили от несоответствующих источников».

Кремль неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Однако Москва последовательно отрицает подобные обвинения. Песков, в частности, заявлял, что Россия считает происходящее охотой на ведьм. Он также отметил, что к истории с Весельницкой Кремль не имеет никакого отношения.