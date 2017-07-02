Трамп задумался о переименовании CNN в «мошеннические новости»

Президент США Дональд Трамп признался, что думает о том, чтобы перестать называть CNN «фейковыми новостями» и переименовать корпорацию в «мошеннические новости». Об этом он написал в Twitter.

Президент США заявил о том, что «фейковые и мошеннические СМИ» работают над тем, чтобы убедить республиканцев в том, что глава государства не должен пользоваться соцсетями. «Но помните, я победил на выборах 2016 года с помощью интервью, речей и соцсетей. Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!» — написал Трамп.

После этого он опубликовал еще один твит: «Я думаю о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN».

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются «фейковыми». Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

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Большинство американских СМИ, включая CNN, обвиняют Трампа в связях с Россией, которая, якобы, вмешавшись в выборы, помогла ему выиграть президентскую гонку. В Москве эти обвинения отвергают.

В конце июня старший продюсер CNN признался, что новости и статьи, посвященные связям Трампа с Россией и вмешательству российских спецслужб в американские выборы, были написаны сотрудниками CNN ради повышения читаемости. И в большинстве своем «это фуфло».

Ранее 27 июня CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте расследованию связей бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Создатели материала утверждали, что в Конгрессе США ведут расследование отношений Скарамуччи, который во время Всемирного экономического форума в Давосе якобы обсуждал с Дмитриевым смягчение санкций в отношении России. В результате внутреннего расследования выяснилось, что материал написан со слов только одного анонимного источника, что противоречит редакционным правилам. Статья была удалена, а контроль за статьями о России ужесточен.