Трех журналистов CNN уволили из-за статьи о связях советника Трампа с Россией

Телеканал CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте телекомпании расследованию связей бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает CNN Money.

С канала уволились автор материала Томас Фрэнк, редактор его подразделения Эрик Лихтблау (обладатель Пулитцеровской премии) и руководитель CNN Money Лекс Харис. Это случилось после внутреннего расследования, которое, как сообщается, показало, что «при подготовке материала не использовались элементарные редакционные правила». В частности, статья была написана на основе лишь одного анонимного источника.

Непосредственно перед увольнением журналистов материал был удален. Он появился на сайте CNN 22 июня. В статье утверждалось, что американский Конгресс заинтересовался контактом Скарамуччи и Дмитриева на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По информации журналистов, они обсуждали смягчение санкций в отношении России. Материал написан со ссылкой на источник в Демократической партии США.

После публикации РФПИ указал CNN на фактические ошибки. В частности, в статье говорилось, что куратором фонда выступает Внешэкономбанк, хотя на самом деле РФПИ ведет независимую деятельность.

После скандала CNN ужесточил контроль за статьями о России.

Скарамуччи — американский финансист и бизнесмен. Известен как основатель и один из руководителей инвестиционной компании SkyBridge Capital. Он был советником Трампа в переходной команде.