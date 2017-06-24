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CNN удалил материал о расследовании связей команды Трампа с РФПИ

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Энтони Скарамуччи
Энтони Скарамуччи

С сайта американского телеканала CNN удален материал, посвященный расследованию возможных связей Энтони Скарамуччи, бывшего советника президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом, с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает в субботу, 24 июня, Rambler News Service.

Статья «Конгресс расследует связи российского инвестиционного фонда с чиновниками Трампа» была опубликована 22 июня. Сейчас она недоступна, телеканал извинился перед Скарамуччи. «Эта статья не соответствовала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на материал деактивированы», — говорится в сообщении.

РФПИ после публикации статьи информировал CNN о фактических ошибках в тексте, отмечает RNS. В частности, в материале утверждалось, что Внешэкономбанк якобы курирует фонд, хотя на самом деле он ведет независимую деятельность.

16 июня Трамп отметил, что «после семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих "связях с русскими" никто не смог предъявить никаких доказательств».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

Скарамуччи — американский финансист и предприниматель. Известен как основатель и один из руководителей инвестиционной компании SkyBridge Capital. Он был советником Трампа в переходной команде.

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Телеканал CNN удалил статью о расследовании связей команды Трампа с РФПИ
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