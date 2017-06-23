Washington Post узнала о разработке США «цифровой бомбы» против России

Бывший президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в российской инфраструктуре, сообщает The Washington Post.

Издание называет это оружие «цифровым эквивалентом бомбы», который может взорваться в случае, если США обнаружит критическое обострение отношений с Россией.

Когда Обама покидал пост президента, проект находился на стадии разработки, пишет газета. В декабре 2016 года американским спецслужбам было поручено найти слабые места в российской инфраструктуре, поручение содержалось неопубликованной части пакета санкций против России.

Подготовленная программа предполагает внедрение в важные российские инфраструктурные сети неких «имплантов», разработанных Агентством национальной безопасности США, рассказал The Washington Post бывший американский чиновник. Он уточнил, что кибероперация находится на ранней стадии.

Решение о развертывании программы предстоит принять новому президенту США Дональду Трампу, однако и без его одобрения спецслужбы могут продолжить ее разработку.

По информации The Washington Post, подготовку «цифровой бомбы» начали после того, как в августе 2016 года в Белый дом было передано особое донесение от директор ЦРУ Джона Бреннана. Президенту Обаме сообщили о вмешательстве России в выборы США. Информацию держали в секретности (по степени секретности издание сравнивает событие с убийством Усамы бен Ладена), ожидая подтверждения доклада от АНБ и ЦРУ.

В результате 6 января американские спецслужбы представили открытую версию доклада, в котором говорилось, что российское руководство применило киберресурсы, чтобы дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и привести к власти республиканца Дональда Трампа. В отчете утверждалось, что за кибернападениями на демократов стоит Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ, а организовать кампанию приказал лично президент России Владимир Путин.

В Кремле отрицают причастность к кибератакам, замечая, что в докладе не было представлено конкретных данных. В свою очередь основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который также упоминался в докладе, обратил внимание на то, что составители документа делали выводы исключительно на основе телепередач и записи в социальных сетях.