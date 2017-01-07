WikiLeaks отметил успехи спецслужб США в просмотре телепередач и чтении Twitter

В основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США легли телепередачи и записи в Twitter. Такую оценку опубликованному документу дал WikiLeaks.

«В рассекреченном докладе правительства США о "русских хакерских атаках" содержится любопытная оговорка о том, что он основан на просмотре телевидения и чтении твитов», — говорится в сообщении на странице WikiLeaks в Twitter.

Соответствующим образом администрация WikiLeaks прокомментировала абзац доклада, в котором указано, что ряд выводов основан на поведении «лояльных Кремлю политических деятелей», государственных СМИ и пророссийских аккаунтов в соцсетях, которые, по мнению авторов отчета, финансируются Россией.

В другом сообщении Wikileaks говорится о том, что доклад ссылается на слабые источники и не содержит доказательств. «Ничто в сегодняшнем рассекреченном докладе не противоречит нашему выводу о том, что источники WikiLeaks, связанные с выборами в США, не имеют отношения к государствам», — отметили в администрации сайта.

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6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Кроме того, в документе говорится о том, что за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на американские компьютерные системы, якобы стоит ГРУ Генштаба ВС РФ. Похищенная в результате этого информация, как утверждается в докладе, передавалась в СМИ и ресурсу WikiLeaks.

5 января CNN сообщал, что спецслужбы США установили посредников из России, которые якобы передали Wikileaks украденные письма Национального комитета Демократической партии. При этом телеканал не привел никаких имен или свидетельств в пользу данной версии.

3 января основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что сайт не сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. По его словам, администрация Обамы, обвиняя Москву во вмешательстве в американские выборы, желает таким образом лишить легитимности избранного главу государства Дональда Трампа.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.