Вмешательство России в выборы в США попытались доказать карикатурой 2011 года

Авторы доклада о влиянии России на выборы в США, опубликованного 6 января, использовали в качестве доказательства карикатуру на главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, датированную 2011 годом.

Рисунок, использовавшийся в качестве заставки к телевизионному шоу, которое Симоньян вела на телеканале РЕН-ТВ в 2011 году, изображает ее перешагивающей через Белый дом. Сама главред RT назвала публикацию карикатуры в докладе «хохотом года».

Агентству спутник и телеканалу RT посвящена почти половина доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Приложение, озаглавленное «Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США», занимает 6 из 14 страниц документа, и является откорректированным вариантом исследования Центра открытых источников при офисе директора национальной разведки от 2012 года, отмечает РИА Новости.

Доклад называет RT, Sputnik и другие российские СМИ, ориентированные на глобальную аудиторию, а также некую «сеть квазиправительственных троллей» «российской машиной пропаганды», оказавшей влияние на президентские выборы в США. RT, как утверждают составители документа, критиковал избирательную кампанию, чтобы подорвать доверие к демократической процедуре в США.

В докладе также приводятся многочисленные цитаты из блогов и публичных заявлений Симоньян, которые авторы доклада называют подтверждением связи RT с властями России.

Отдельно документ отмечает значительное влияние RT на интернет-аудиторию. В частности, приведены графики, из которых следует, что канал RT в YouTube имеет больше просмотров и подписчиков, чем его конкуренты, включая CNN и BBC World.

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6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.