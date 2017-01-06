CNN узнал об установлении спецслужбами США посредников между Москвой и WikiLeaks

Спецслужбы Соединенных Штатов установили посредников из России, которые якобы передали Wikileaks украденные письма Национального комитета Демократической партии. Об этом, как сообщает CNN со ссылкой на источники, говорится в докладе, переданном президенту США Бараку Обаме в четверг, 5 января.

При этом телеканал не привел никаких имен или свидетельств в пользу данной версии спецслужб, отмечает РИА Новости.

Ранее в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что Барак Обама получил доклад спецслужб объемом более 50 страниц о «вмешательстве» России в президентские выборы США. Ожидается, что несекретная версия документа будет обнародована в начале следующей недели.

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5 января стало известно, что в американском разведывательном сообществе возложили ответственность за хакерские атаки на сервер Демократической партии США, совершенные во время предвыборной президентской кампании, на высшее руководство России. Отмечается, что выводы основаны на «масштабе и важности целей атаки».

3 января основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что сайт не сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. По его словам, администрация Обамы, обвиняя Москву во вмешательстве в американские выборы, желает таким образом лишить легитимности избранного главу государства Дональда Трампа.

29 декабря Обама и Минфин США ввели санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против американской избирательной системы. В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.