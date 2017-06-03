Путин предположил вмешательство американских хакеров в выборы президента США

Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC News предположил вмешательство американских хакеров в выборы президента в США в 2016 году. Часть интервью была опубликована в пятницу, 2 июня.

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«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелки на Россию. В ходе политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить эту информацию. Они ее выпустили, сославшись на Россию. Вы не можете такое допустить? Я могу», — заявил Путин.

1 июня российский лидер высказал мнение, что вмешательство хакеров в принципе не может повлиять на результаты выборов в какой-либо стране. Он подчеркнул, что Москва «на государственном уровне не занимается этим и не собирается заниматься. Наоборот, мы всячески стараемся бороться внутри страны».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Москва и Вашингтон отрицают все подобные обвинения.

Позднее в ходе избирательной кампании во Франции аналогичные обвинения появились со стороны Парижа. В частности, 13 февраля соратник Макрона, генеральный секретарь движения «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что их предвыборный штаб подвергается «сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории России». Позднее глава французского агентства по кибербезопасности Гийом Пупар заявил о том, что его ведомство не нашло никаких признаков того, что за атаками во время президентской гонки стояли русские хакеры.