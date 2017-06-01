Российские хакеры оказались непричастны к атакам во Франции

Глава французского агентства по кибербезопасности Гийом Пупар заявил о том, что его ведомство не нашло никаких признаков того, что за атаками во время президентской кампании стояли хакеры из России. Об этом чиновник сообщил в интервью Associated Press.

По его словам, атака была настолько простой, что совершить ее мог кто угодно и откуда угодно. Кроме того, Пупар подтвердил, что его ведомство не обнаружило следов хакерской группировки APT28, которая также подозревается во взломах во время президентской кампании в США.

В ночь на 6 мая, за сутки до второго тура президентских выборов во Франции, WikiLeaks опубликовала массив документов команды Эммануэля Макрона — на тот момент кандидата в президенты страны. В штабе заявили, что стали жертвами «скоординированной хакерской операции».

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Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции обратилась к СМИ с просьбой не использовать обнародованные документы, поскольку они могут содержать ложные сведения. Уходящий президент страны Франсуа Олланд заявил, что взлом хакерами переписки команды кандидата на главный пост в стране Эммануэля Макрона «не останется без ответа».

13 февраля соратник Макрона, генеральный секретарь движения «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что их предвыборный штаб подвергается «сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории РФ».

Москву неоднократно обвиняли и во вмешательстве в выборы президента США. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия отрицает все подобные обвинения.