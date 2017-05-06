Олланд пообещал «не оставить без ответа» хакерскую атаку на штаб Макрона

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что взлом хакерами переписки команды кандидата на главный пост в стране Эмманюэля Макрона хакерами «не останется без ответа». Об этом в субботу, 6 мая, сообщает Yahoo! News.

«Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании, поскольку это уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа», — отметил французский лидер.

В ночь на 6 мая, за сутки до второго тура президентских выборов, организация WikiLeaks опубликовала массив документов команды Макрона. Речь идет о 9 гигабайтах файлов. Соратники основателя движения «Вперед!» считают, что они стали жертвами «скоординированной хакерской операции».

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Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции обратилась к СМИ с просьбой не использовать обнародованные документы, поскольку они могут содержать ложные сведения.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.