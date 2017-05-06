Французские СМИ попросили воздержаться от публикации писем Макрона

Национальная комиссия Франции по контролю за предвыборной кампанией на президентских выборах обратилась к СМИ с просьбой не публиковать обнародованные WikiLeaks данные переписки штаба кандидата на высший государственный пост Эммануэля Макрона. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Глава комиссии отметил, что опубликованные письма Макрона могут содержать ложные данные. В заявлении напоминается, что распространение ложной информации, вероятно, будет преследоваться по закону, в том числе в рамках уголовного законодательства.

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Ранее 6 мая команда Макрона подтвердила масштабную утечку в интернет электронных писем и внутренних документов. Соратники основателя движения «Вперед!» считают, что за несколько часов до официального окончания предвыборной кампании они стали жертвами «скоординированной хакерской операции».

Об утечке девяти гигабайт данных сообщил 5 мая в Twitter сайт WikiLeaks. Десятки тысяч электронных писем, фото и файлов датированы периодом до 24 апреля 2017 года.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.