Продюсер CNN раскрыл причину обилия фейковых новостей о России

Старший продюсер CNN Джон Бонифилд (John Bonifield) объяснил причину засилья фейковых статей о России в американских СМИ. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале проекта независимого журналиста Джеймса О'Кифа (James O'Keefe) Project Veritas.

По словам Бонфилда, фейковые новости и статьи, посвященные связям президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательству российских спецслужб в американские выборы, были написаны сотрудниками CNN ради повышения читаемости. «В большинстве своем это фуфло. У нас нет никаких веских доказательств. Если бы у нас было что-то действительно серьезное, это бы кто-то слил», — признался он.

Бонфилд отметил, что материалы о России сделали хорошие рейтинги CNN. «На одной из встреч наш генеральный директор Джефф Закер (Jeff Zucker) похвалил нас за освещение климатического вопроса и попросил вернуться к теме России», — вспомнил продюсер.

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Он также добавил, что подозревает сотрудников CNN в негативном отношении к Трампу. «Я не видел ни одного доказательства связей президента с русскими. Тем не менее я знаю многих, кому он не нравится и кто хотел бы, чтобы он ушел», — подчеркнул он.

Ранее 27 июня CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте расследованию связей бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Создатели материала утверждали, что в Конгрессе США ведут расследование отношений Скарамуччи, который во время Всемирного экономического форума в Давосе якобы обсуждал с Дмитриевым смягчение санкций в отношении России. В результате внутреннего расследования выяснилось, что материал написан со слов только одного анонимного источника, что противоречит редакционным правилам. Статья была удалена, а контроль за статьями о России ужесточен.