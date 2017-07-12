Песков прокомментировал контакты Трампа-младшего с адвокатом из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переписка Дональда Трампа-младшего о возможности получения компромата на Хиллари Клинтон, а также его встреча с юристом из России Натальей Весельницкой, не имеет отношения к Москве. Слова представителя Кремля в среду, 12 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже говорили, что мы не в курсе всей этой истории. У нас не было контактов с этим адвокатом, и нам нечего сказать [по этому поводу]. Эта история не имеет к нам ни малейшего отношения», — сказал Песков.

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Представитель Кремля в разговоре с журналистами также подчеркнул, что Весельницкая не могла представлять Россию. На его взгляд, такая формулировка неуместна и абсурдна. «Адвокат представляет российское государство, если он участвует в кейсе от имени российского государства, где РФ выступает или истцом, или ответчиком. В данном случае об этом речи не шло», — пояснил Песков.

Кроме того, по его словам, в Москве не считают нужным проводить в отношении юриста Весельницкой какое-либо расследование. «Нечего расследовать», — заключил Песков.

10 июля стало известно, что сын Дональда Трампа провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой. По информации издания The New York Times, в этой встрече также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять миллиардера. Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем».

Сама юрист в интервью телеканалу NBC рассказала, что Трамп-младший задал ей только один вопрос — о наличии у нее каких-либо финансовых отчетов, которые могли бы доказать, что средства, используемые для спонсорства избирательного штаба Демократической партии, «исходили от несоответствующих источников».

Кремль неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Однако Москва последовательно отрицает подобные обвинения.