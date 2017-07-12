Песков сравнил историю с «вмешательством» России в выборы с затянувшимся сериалом

История с якобы имевшим место вмешательством России в выборы американского президента напоминает затянувшийся телесериал. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 12 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля отметил, что скандал вокруг переписки Дональда Трампа-младшего с российским юристом — «просто очередной виток» этой истории, которую можно сравнить с самыми успешными телешоу. «Но не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу, мы в таких сериалах не участвуем и не играем», — подчеркнул Песков.

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Он также подчеркнул, что о контактах сына американского президента с адвокатом из России заговорили после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля.

Ранее в среду Песков заявил, что переписка Трампа-младшего о возможности получения компромата на Хиллари Клинтон, а также его встреча с адвокатом Натальей Весельницкой не имеет отношения к Москве. Он подчеркнул, что называть ее представителем России абсурдно.

Первые переговоры Путина и Трампа на полях G20 продлились 2 часа 15 минут. The New York Times впоследствии писала, что на обсуждение якобы имевшего место вмешательства Москвы в электоральный процесс ушло 40 минут, причем беседа «временами накалялась». В частности, источники газеты утверждали, что Путин «громко требовал доказательств». Его пресс-секретарь назвал эти данные абсурдными.

Спецслужбы и власти США неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве в выборы американского президента. Кремль последовательно отвергает все обвинения.