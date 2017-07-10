Песков назвал абсурдными рассуждения NYT о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает абсурдной информацию газеты The New York Times о том, что беседа президента США Дональда Трампа и Путина по вопросу предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы «временами накалялась». Об этом он рассказал в телепередаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда. Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть», — приводит РИА Новости слова Пескова.

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Источники газеты заявили изданию, что Путин «громко требовал доказательств» от представителей США вмешательства Москвы в выборы. Разговор по этой теме длился 40 минут, после чего Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам, утверждает издание.

Сам Путин в субботу на пресс-конференции заявлял, что Трамп уделил много внимания вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборный процесс в США. И, по мнению российского президента, глава Белого дома «принял его доводы о невмешательстве Москвы».

7 июля американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, описывая переговоры Путина и Трампа, сообщил, что Трамп надавил на Путина, задавая вопрос о якобы имевшем месте вмешательстве Москвы в американские выборы. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп принял слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал верить словам российского дипломата.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

Москва подобные обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.