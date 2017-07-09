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«Это один из прорывов»

Как Путин оценил совместную работу с Трампом

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Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan pose for a family photo at the G20 leaders summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В субботу, 8 июля, в Гамбурге завершился саммит G20. Большой портовый город начал зализывать раны: разбитые витрины, разгромленные магазины, исписанные стены и сожженные машины. В противоположность тому, что творилось на улицах, лидеры «Большой двадцатки» без баталий приняли итоговое заявление. Не обратив внимание на беспорядки в городе, президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от работы и знакомства с президентом США Дональдом Трампом: адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует и отвечает на поставленные вопросы. «Что касается личных взаимоотношений — я считаю, что они установлены», — резюмировал Путин.

Клубы дыма и хаос

Беспорядки, продолжавшиеся всю ночь, устроили стресс-тест не только полиции и коммунальным службам, но и немецким политикам. Телевидение и газеты захлестнула волна запоздалых рассуждений о правильности выбора места. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением в будущем проводить подобные собрания в зданиях ООН в Нью-Йорке, но ему возразил глава партии немецких либералов Кристиан Линднер — мол, участникам саммита прятаться не пристало. Он, как и многие в эти дни в Германии, поддержал действия полиции. Бессмысленное насилие и мародерство осудила даже «Красная флора» — объединение альтернативных группировок в Гамбурге.

Хенрик Бёме, обозреватель Deutsche Welle, образно рассуждал о том, что протесты мирных демонстрантов с их вечной критикой глобализации потонули в клубах дыма от действий тех, кто нес хаос, и поэтому оказались бессмысленными. Государство должно противостоять насилию, и те, кто пускает петарды по полицейским вертолетам, должны быть наказаны, призывал он.

Тем не менее именно беспорядки сделали этот саммит поистине незабываемым. В остальном работа почетного собрания может не оставить следа в истории.

Поговорили о погоде

Одна из основных интриг саммита заключалась в том, все ли участники подтвердят приверженность Парижскому соглашению о защите климата. В роли паршивой овцы уже привычно выступал президент США, объявивший о выходе из соглашения.

Перед саммитом премьер Великобритании Тереза Мэй заявляла, что лидеры сообща будут призывать Трампа изменить решение. Чтобы никто не забыл о главном виновнике глобального потепления, активисты Greenpeace установили на Эльбе семиметровую статую президента США из папье-маше в виде младенца, разрывающего экземпляр Парижского соглашения. Капризный ребенок красовался как раз напротив филармонии, где проходил концерт для лидеров G20.

Вопреки слухам, американский президент не проигнорировал сессию, посвященную климату. Он присутствовал за столом переговоров 15 минут, а затем отправился на встречу с Путиным. Но этого времени хватило, чтобы продемонстрировать главное: продавить его не удалось. «Вопросы экологии, по мнению Трампа, второстепенны, такой политики он и намерен придерживаться», — поделился своим мнением глава Минприроды Сергей Донской, присутствовавший на сессии от российской стороны.

Но канцлер Меркель, как выразился российский президент, в столь непростой ситуации смогла достичь компромисса. «Можно точно записать ей в актив», — похвалил коллегу Путин.

Климатическая тема отразилась и на погоде в отношениях российского и французского президентов. Эммануэль Макрон заставил ждать себя почти полчаса. Появившись наконец в комнате переговоров, он извинился и объяснил сдвиг графика увлеченной дискуссией о климате. «Пообсуждали — теперь все будет хорошо», — с заметной иронией высказался Путин.

Договоренности по Украине и Сирии

Это была уже не первая за день встреча Путина и Макрона. Их утренняя программа началась с совместного завтрака на троих — к лидерам присоединилась хозяйка саммита Ангела Меркель. Комментарии с встречи поступали довольно сухие. Украинскую проблематику три лидера обсуждали в отсутствие президента страны Петра Порошенко, и делиться подробностями не хотели. «Мы провели хороший разговор, но процесс находится в развитии», — заявил после встречи президент Франции. Представитель Кремля Дмитрий Песков дополнил: «лаконично, но весьма исчерпывающе» Путин довел до собеседников позицию Москвы.

А вот договоренности Москвы и Вашингтона по Украине звучали куда яснее, чем результаты «мини-нормандского формата»: будет создан общий канал для отслеживания соблюдений минских договоренностей. Госдеп оперативно назначил спецпредставителем США по Украине Курта Волкера, работавшего ранее постпредом Соединенных Штатов при НАТО.

Владимир Путин высказался на тему Украины и на своей пресс-конференции. Он повторил, что интересы двух народов полностью совпадают, однако заметил, что единственный товар, который соседям удается производить и успешно продавать, — это русофобия.

Некоторые результаты работы были предъявлены и по Сирии. Путин и Трамп во время встречи выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. По итогам встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в основном цели Трампа и Путина по Сирии совпадают: «На то, как мы к ней движемся, у нас разные взгляды, но общего гораздо больше, чем различий», — заявил Тиллерсон.

На следующий день Путин пояснил, что обсуждал ближневосточный вопрос со многими лидерами. Новые договоренности по зоне деэскалации он назвал прорывом, который состоялся в том числе благодаря совместной работе с Трампом. Позиция США по Сирии стала более прагматичной, отметил Путин, но потребуется кропотливая и даже нудная работа над деталями соглашения. Кроме того, предстоят консультации с Израилем и с Турцией — у всех свои интересы в регионе. «Причем законные», — подчеркнул российский президент.

Белый дом молчит. Рассказывает Кремль

Второй день саммита завершился итоговыми пресс-конференциями глав государств. Президент США предпочел оставить прессу без комментариев. «Белый дом молчит, ничего не рассказывает!» — возмущались американские журналисты на пресс-конференции Путина. «Мы им строго укажем!» —пообещал президент.

Возмущение американцев было понятным: Путин и Трамп подробно обсудили так называемый «вопрос о российском вмешательстве в американские выборы». Но от Белого дома не последовало никаких комментариев; подробности раскрывал Кремль. Путин рассказал, что его собеседник задавал много «наводящих вопросов, его интересовали детали». Доводы российского президента, со слов Путина, Трамп «принял к сведению».

На прямо высказанный интерес — «Скоро выборы в ФРГ, вмешиваться будем?» — Путин от души посмеялся: «Какие-то провокационные вопросы вы задаете».

******

В итоговом коммюнике страны «Большой двадцатки» высказались в поддержку свободной торговли и открытых рынков, договорились принять меры против протекционизма и выразили готовность объединить усилия в противостоянии терроризму. По словам Владимира Путина, в этом вопросе все были едины — принципиальных разногласий не возникло. Кроме того, девятнадцать из двадцати лидеров заявили, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру. Единственная уступка, на которую в этом вопросе пошли США, — обещание сотрудничать в сфере использования более чистых энергоносителей.

Татьяна Меликян

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