«Это один из прорывов»

В субботу, 8 июля, в Гамбурге завершился саммит G20. Большой портовый город начал зализывать раны: разбитые витрины, разгромленные магазины, исписанные стены и сожженные машины. В противоположность тому, что творилось на улицах, лидеры «Большой двадцатки» без баталий приняли итоговое заявление. Не обратив внимание на беспорядки в городе, президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от работы и знакомства с президентом США Дональдом Трампом: адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует и отвечает на поставленные вопросы. «Что касается личных взаимоотношений — я считаю, что они установлены», — резюмировал Путин.

Клубы дыма и хаос

Беспорядки, продолжавшиеся всю ночь, устроили стресс-тест не только полиции и коммунальным службам, но и немецким политикам. Телевидение и газеты захлестнула волна запоздалых рассуждений о правильности выбора места. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением в будущем проводить подобные собрания в зданиях ООН в Нью-Йорке, но ему возразил глава партии немецких либералов Кристиан Линднер — мол, участникам саммита прятаться не пристало. Он, как и многие в эти дни в Германии, поддержал действия полиции. Бессмысленное насилие и мародерство осудила даже «Красная флора» — объединение альтернативных группировок в Гамбурге.

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Хенрик Бёме, обозреватель Deutsche Welle, образно рассуждал о том, что протесты мирных демонстрантов с их вечной критикой глобализации потонули в клубах дыма от действий тех, кто нес хаос, и поэтому оказались бессмысленными. Государство должно противостоять насилию, и те, кто пускает петарды по полицейским вертолетам, должны быть наказаны, призывал он.

Тем не менее именно беспорядки сделали этот саммит поистине незабываемым. В остальном работа почетного собрания может не оставить следа в истории.

Поговорили о погоде

Одна из основных интриг саммита заключалась в том, все ли участники подтвердят приверженность Парижскому соглашению о защите климата. В роли паршивой овцы уже привычно выступал президент США, объявивший о выходе из соглашения.

Перед саммитом премьер Великобритании Тереза Мэй заявляла, что лидеры сообща будут призывать Трампа изменить решение. Чтобы никто не забыл о главном виновнике глобального потепления, активисты Greenpeace установили на Эльбе семиметровую статую президента США из папье-маше в виде младенца, разрывающего экземпляр Парижского соглашения. Капризный ребенок красовался как раз напротив филармонии, где проходил концерт для лидеров G20.

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Вопреки слухам, американский президент не проигнорировал сессию, посвященную климату. Он присутствовал за столом переговоров 15 минут, а затем отправился на встречу с Путиным. Но этого времени хватило, чтобы продемонстрировать главное: продавить его не удалось. «Вопросы экологии, по мнению Трампа, второстепенны, такой политики он и намерен придерживаться», — поделился своим мнением глава Минприроды Сергей Донской, присутствовавший на сессии от российской стороны.

Но канцлер Меркель, как выразился российский президент, в столь непростой ситуации смогла достичь компромисса. «Можно точно записать ей в актив», — похвалил коллегу Путин.

Климатическая тема отразилась и на погоде в отношениях российского и французского президентов. Эммануэль Макрон заставил ждать себя почти полчаса. Появившись наконец в комнате переговоров, он извинился и объяснил сдвиг графика увлеченной дискуссией о климате. «Пообсуждали — теперь все будет хорошо», — с заметной иронией высказался Путин.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Договоренности по Украине и Сирии

Это была уже не первая за день встреча Путина и Макрона. Их утренняя программа началась с совместного завтрака на троих — к лидерам присоединилась хозяйка саммита Ангела Меркель. Комментарии с встречи поступали довольно сухие. Украинскую проблематику три лидера обсуждали в отсутствие президента страны Петра Порошенко, и делиться подробностями не хотели. «Мы провели хороший разговор, но процесс находится в развитии», — заявил после встречи президент Франции. Представитель Кремля Дмитрий Песков дополнил: «лаконично, но весьма исчерпывающе» Путин довел до собеседников позицию Москвы.

А вот договоренности Москвы и Вашингтона по Украине звучали куда яснее, чем результаты «мини-нормандского формата»: будет создан общий канал для отслеживания соблюдений минских договоренностей. Госдеп оперативно назначил спецпредставителем США по Украине Курта Волкера, работавшего ранее постпредом Соединенных Штатов при НАТО.

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Владимир Путин высказался на тему Украины и на своей пресс-конференции. Он повторил, что интересы двух народов полностью совпадают, однако заметил, что единственный товар, который соседям удается производить и успешно продавать, — это русофобия.

Некоторые результаты работы были предъявлены и по Сирии. Путин и Трамп во время встречи выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. По итогам встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в основном цели Трампа и Путина по Сирии совпадают: «На то, как мы к ней движемся, у нас разные взгляды, но общего гораздо больше, чем различий», — заявил Тиллерсон.

На следующий день Путин пояснил, что обсуждал ближневосточный вопрос со многими лидерами. Новые договоренности по зоне деэскалации он назвал прорывом, который состоялся в том числе благодаря совместной работе с Трампом. Позиция США по Сирии стала более прагматичной, отметил Путин, но потребуется кропотливая и даже нудная работа над деталями соглашения. Кроме того, предстоят консультации с Израилем и с Турцией — у всех свои интересы в регионе. «Причем законные», — подчеркнул российский президент.

Ангела Меркель Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Белый дом молчит. Рассказывает Кремль

Второй день саммита завершился итоговыми пресс-конференциями глав государств. Президент США предпочел оставить прессу без комментариев. «Белый дом молчит, ничего не рассказывает!» — возмущались американские журналисты на пресс-конференции Путина. «Мы им строго укажем!» —пообещал президент.

Возмущение американцев было понятным: Путин и Трамп подробно обсудили так называемый «вопрос о российском вмешательстве в американские выборы». Но от Белого дома не последовало никаких комментариев; подробности раскрывал Кремль. Путин рассказал, что его собеседник задавал много «наводящих вопросов, его интересовали детали». Доводы российского президента, со слов Путина, Трамп «принял к сведению».

На прямо высказанный интерес — «Скоро выборы в ФРГ, вмешиваться будем?» — Путин от души посмеялся: «Какие-то провокационные вопросы вы задаете».

Мелания Трамп и Владимир Путин Фото: Михаил Клементьев / AP

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В итоговом коммюнике страны «Большой двадцатки» высказались в поддержку свободной торговли и открытых рынков, договорились принять меры против протекционизма и выразили готовность объединить усилия в противостоянии терроризму. По словам Владимира Путина, в этом вопросе все были едины — принципиальных разногласий не возникло. Кроме того, девятнадцать из двадцати лидеров заявили, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру. Единственная уступка, на которую в этом вопросе пошли США, — обещание сотрудничать в сфере использования более чистых энергоносителей.