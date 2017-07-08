Президент указал на вмешательство западной прессы в дела России

Москву не беспокоит вмешательство западной прессы во внутренние дела страны, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в субботу, 8 июля, передает РИА Новости.

«Если вы проанализируете прессу, немецкую прессу, или вообще европейскую, французскую — вот они занимаются постоянным вмешательством в наши внутренние дела. Но поскольку мы чувствуем себя уверенно, нас это не беспокоит», — заявил Путин.

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Ранее в субботу сообщалось, что Владимир Путин заверил руководителей стран-членов «Большой двадцатки» в том, что Москва не вмешивалась в американские выборы.

7 июля американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, описывая переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита, сообщил, что Трамп «надавил» на Путина, задавая вопрос о якобы вмешательстве Москвы в выборы. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп принял слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал верить словам российского дипломата.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в первый день саммита и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.

За день до начала мероприятия, 6 июля, Трамп допустил, что Россия действительно вмешивалась в американские выборы в 2016 году. В то же время он отметил, что это могла сделать и любая другая страна.