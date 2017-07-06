Трамп признал вмешательство России или кого-то еще в американские выборы

Россия действительно вмешивалась в американские выборы в 2016 году, однако это могла сделать и любая другая страна. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

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«Думаю, это была Россия, но, может, и другие люди в других странах. Никто точно не знает», — заявил американский лидер во время визита в Польшу. По его словам, бывший президент США Барак Обама ничего с этим не сделал, потому что был уверен, что победит Хиллари Клинтон, кандидат от Демократической партии.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

Москва подобные обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.