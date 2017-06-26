Трамп потребовал извинений за обвинения в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп потребовал, что бы ему принесли извинения за обвинения в сговоре с Россией. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

«Причиной, по которой президент [США Барак] Обама не сделал ничего в отношении России после того, как был уведомлен ЦРУ о вмешательстве [в выборы], стало то, что он ожидал победы [кандидата от демократов Хиллари] Клинтон и "не хотел раскачивать лодку"», — написал американский лидер.

Президент также добавил, что на протяжении последних четырех месяцев Россию «рассматривали под увеличительным стеклом, однако не смогли обнаружить ни одного доказательства сговора людей Трампа с Москвой».

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм». Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.