Мир
 

Бывший директор ФБР решил выступить в сенате по «российскому делу»

Перейти в «Мою Ленту»
Джеймс Коми
Джеймс Коми

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный с поста президентом США Дональдом Трампом, готов выступить на открытых слушаниях сенатского комитета по разведке по «российскому делу». Об этом в среду, 31 мая, сообщает телеканал CNN.

Ссылаясь на свои источники, CNN утверждает, что Коми хочет рассказать о том, что президент США оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Выступление Коми может состояться 7 июня, отмечает канал. Официально эта дата не подтверждена.

Указывается также, что Коми уже согласовал некоторые детали, касающиеся выступления на слушаниях, с Робертом Мюллером, который 18 мая был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Президент США тогда заявлял, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

Как писала The New York Times 16 мая, Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли. Между тем демократы обвинили Трампа в воспрепятствовании правосудию и призвали к импичменту главы государства. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил член палаты представителей Конгресса Эл Грин.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На место Флинна назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм». Президент Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Comey to testify publicly about Trump confrontations
Бывшего директора ФБР публично допросят сенаторы
В Белом доме рассказали о давлении бывшего главы ФБР на Трампа из-за России
СМИ узнали о просьбе Трампа директору ФБР прекратить расследование по Флинну
Последние новости
Минобороны опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154
CNN уволила ведущую за демонстрацию изображения «окровавленной головы Трампа»
Бывший директор ФБР решил выступить в сенате по «российскому делу»
Дзюба прокомментировал шутку Дмитрия Медведева о роботах в сборной России
Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов
Минэкономразвития отчиталось об ускорении роста ВВП
Матвиенко посоветовала сенаторам изучить биографию Христа
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
10:16 30 мая 2017

Друзья из страны пирамид

Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
15:50 Сегодня

Вооруженный преступник открыл огонь в саудовской школе

20:44 Сегодня

В отеле Трампа в Вашингтоне арестовали мужчину с оружием

19:46 Сегодня

Самолет Malaysia Airlines вернулся в Мельбурн из-за угроз со стороны пассажира

Мир
 — 
00:41 29 мая 2017
Джон Кеннеди c дочерью

Государствообразующая семья

Династия Кеннеди вчера и сегодня
18:42 Сегодня

Активистки Femen устроили топлесс-акцию протеста из-за суда над товарками

14:32 Сегодня

Трамп предложил читателям угадать значение слова covfefe

17:02 Сегодня

Немецкие студенты попытались отбить у полиции высылаемого одногруппника-афганца

Мир
 — 
00:07 25 мая 2017

Маэстро, урежьте марш

Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
12:00 Сегодня

Число погибших в результате взрыва в Кабуле достигло 90 человек

15:37 Сегодня

Лавров посетовал на недостаток координации при освобождении «столицы ИГ»

14:49 Сегодня

Песков вступился за Кисляка

Россия
Епископ Ливенский Нектарий (слева)«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»
Кто и для чего подарил орловскому священнику автомобиль за 6 миллионов рублей
Карнавал реконструкторов
Почему фестиваль «Времена и эпохи» больше не умещается в Коломенском
В Подмосковье подорожает проезд в электричках
Путин оценил успехи российских мультипликаторов
Митрополит Корнилий и Владимир ПутинВпервые после Раскола
Путин приехал к староверам и услышал об «истинном православии»
Путин пожалел разревевшегося на приеме в Кремле ребенка
В столичном метро погибла прыгнувшая под поезд девушка
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов: Зачем нам Макрон?
Москве нужно восстановление франко-германской модели управления Европой
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Бывший директор ФБР решил выступить в сенате по «российскому делу»
В отеле Трампа в Вашингтоне арестовали мужчину с оружием
Самолет Malaysia Airlines вернулся в Мельбурн из-за угроз со стороны пассажира
Активистки Femen устроили топлесс-акцию протеста из-за суда над товарками
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонДипломатом в спину
Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
Украина ввела режим тишины в Донбассе на один день
Украинским властям предрекли крах осенью 2017 года
Более 40 участников конфликта со стрельбой задержали на западе Украины
ООН подсчитала погибших с начала конфликта мирных жителей Донбасса
Президенту Молдавии дали выстрелить из пушки в Петропавловской крепости
В МИД Украины оценили перспективы введения виз с Россией
Все материалы
Финансы
Объединяй и властвуй
Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
В Сбербанке рассказали о способах защиты от кибермошенников
Минэкономразвития отчиталось об ускорении роста ВВП
В России подорожали картофель, соль и водка
Saxo Bank предрек рост курса биткоина до 100 тысяч долларов
Все материалы
Бизнес
Билборд на ягодице
Реклама на человеческом теле набирает популярность
«Газпром» назвал решение стокгольмского арбитража промежуточным
Сладкая жизнь
Как власти Москвы помогают городской пищевой промышленности
В Москве откроется фермерский базар в русском формате
«Газпром» оспорит антимонопольный штраф Украины в международных судах
За пять месяцев Алекперов потерял миллиард долларов
«Нафтогаз» заявил об отмене судом условия take or pay в контракте с «Газпромом»
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Нам ли быть в причале
Как водная полиция охраняет теплоходы с выпускниками
Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов
Минобороны опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154
В Краснодаре бывшего полицейского осудили за изнасилование и убийство девочки
В Ростове-на-Дону вынесен приговор террористам из «Имарат Кавказ»
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
Автопилот Tesla назвали убийцей велосипедистов
Для iPhone создан чехол со встроенным спиннером
Названа главная причина появления современного человека
Бюрократы случайно рассекретили новинки от Apple
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонПотрачено
Как спортсмены-миллионеры становятся банкротами
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Болельщики сорвали матч чемпионата Украины «Днепр» — «Волынь»
Дзюба прокомментировал шутку Дмитрия Медведева о роботах в сборной России
Аршавин поразил дальнюю девятку ворот «Астаны»
Лучший бомбардир Евро-2016 согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Все материалы
Культура
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
Мария РиччеттоПровинциальная посредственность
Жюри балетного «Оскара» снова раздало награды своим друзьям
Винс Кларк (справа)«Мир совсем сошел с ума»
Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit
Двух благовещенцев оштрафовали за исполнение в гараже песни «Уничтожай полицай»
СБУ закрыла въезд режиссеру Михалкову и актеру Панину
Феминистки раскритиковали постер и трейлер мультфильма с толстой Белоснежкой
В Эстонии «Машу и Медведя» заподозрили в участии в гибридной войне
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
В сети набросились на Олимпийский комитет за твит о «феминистке, зато красивой»
Главреду написавшей о «воровливом» мэре Новочеркасска газеты отменили приговор
Расследование Навального о Медведеве появилось на PornHub
Пятый канал рассказал о десятикратном росте посещаемости сайта
«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»
В сети жалуются на бездействие экстренных служб до и после урагана в Москве
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Все материалы
Ценности
Вставай, кудрявая!
Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Supreme поинтересовался планами покупателей после оргий
Новый арт-кар BMW создала Цао Фэй
Caviar купил конкурента
Dolce & Gabbana предложили женщинам одеться под Кейт Миддлтон
«Зверя» Трампа укрепили и защитили от пуль
Все материалы
Путешествия
Экстремальная упаковка
Как собирать чемодан, чтобы в него вошло все необходимое
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Интерес южноамериканских туристов к России вырос в два раза
Самолет в США экстренно сел из-за загоревшегося ноутбука
Владельцам 1,5 миллиона квартир предрекли проблемы из-за закона о хостелах
Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты
На очистку «мусорного пляжа» в Индии ушло 85 недель
Все материалы
Из жизни
Светлые человечки
Топ-10 блондинок, меняющих сознание современных женщин
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
«Ангел» Victoria's Secret снялась в нижнем белье через восемь месяцев после родов
Подвергавшаяся издевательствам из-за альбинизма африканка стала моделью
Семья из Флориды обнаружила в своем бассейне двухметрового аллигатора
Гигантский крокодил напугал австралийских рыбаков
Все материалы
VW Tiguan против Ford Kuga
VW Tiguan, Ford Kuga и необычный счетчик их крутизны
Самые смертоносные машины
20 моделей, аварии с которыми могут закончиться очень плохо
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Представлен преемник Saab 9-3
Компания BMW раскрыла новый арт-кар
«АвтоВАЗ» улучшил «Гранту» и «Калину»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы