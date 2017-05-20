Бывшего директора ФБР публично допросят сенаторы

Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился дать показания комитету по разведке сената США на открытом заседании. Об этом говорится в заявлении, которое в своем Twitter-аккаунте опубликовал сенатор от Демократической партии Марк Уорнер.

«Экс-директор ФБР Джеймс Коми дал согласие выступить на открытом заседании комитета», — написал Уорнер, являющийся вице-председателем комитета по разведке.

Также он выразил надежду, что показания экс-главы ФБР «помогут ответить на вопросы, которые возникли после того, как президент (США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») внезапно отправил в отставку директора Коми».

Республиканец Ричард Берр заявил, что «комитет надеется получить показания бывшего директора ФБР о его роли в развитии дела о "вмешательстве России" в выборы США 2016 года, и я надеюсь, что это прояснит американцам последние события, которые широко освещались в СМИ».

Как сообщает Reuters, слушание будет назначено после 29 мая.

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Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. Как ранее сообщал Белый дом, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

Как писала NYT 16 мая, Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли. Между тем демократы обвинили Трампа в воспрепятствовании правосудию и призвали к импичменту президента. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил член палаты представителей Конгресса Эл Грин.

17 мая бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Президент США заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.