В Белом доме рассказали о давлении бывшего главы ФБР на Трампа из-за России

Президент США Дональд Трамп рассказал российским дипломатам, когда принимал их в Овальном кабинете, что, уволив директора ФБР Джеймса Коми, избавился от «сильного давления». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на служебные записки, составленные в Белом доме.

«Я просто уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, реально чокнутым», — приводятся в документе, с которым ознакомилось издание, слова Трампа. «Я столкнулся с большим давлением из-за России. Этого больше нет», — отметил он. «Я сам не под следствием», — добавил президент.

Комментируя ситуацию, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Коми оказывал «неоправданное давление» на возможности президента вести дипломатический диалог с Россией по таким вопросам, как Сирия, Украина и исламистский терроризм. Он назвал расследование «действий России», которое проводилось ведомством, политизированным.

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Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. Как ранее сообщал Белый дом, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

Как писала NYT 16 мая, Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли. Между тем демократы обвинили Трампа в воспрепятствовании правосудию и призвали к импичменту президента. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил член палаты представителей Конгресса Эл Грин.

17 мая бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Президент США заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.