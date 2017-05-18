В США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом сообщается на сайте министерства.

По словам заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна, он пришел к выводу о необходимости назначить специального советника по этому вопросу, чтобы расследование контролировалось человеком, «который проявляет определенную степень независимости от обычной системы подчинения».

«У специального советника Мюллера будут все необходимые ресурсы для проведения тщательного и полного расследования, и я уверен, что он будет следовать фактам, соблюдать закон и добиваться справедливого итога», — подчеркнул Розенштейн.

Мюллер до назначения работал в своей частной юридической фирме. Он покинул ее, чтобы избежать конфликта интересов.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.