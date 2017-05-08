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В окружении Обамы рассказали о предостережении Трампа от работы с Флинном

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Майкл Флинн
Майкл Флинн

44-й президент США Барак Обама предостерегал своего преемника Дональда Трампа от назначения Майкла Флинна советником по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщили 8 мая агентства Reuters и Associated Press со ссылками на нескольких бывших сотрудников администрации Обамы, пожелавших сохранить анонимность.

CNN уточняет, что Обама встречался с Трампом в Белом доме 10 ноября, спустя два дня после выборов. В той беседе президент высказал опасения по поводу работы с Флинном, в связи с тем, что его имя фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Именно этот факт, а не увольнение Флинна в 2014 году с поста шефа военной разведки Пентагона вызвало у Обамы сомнения, утверждают источники.

Американские СМИ отреагировали публикациями на пост Трампа в Twitter, в котором президент прокомментировал увольнение Флинна с поста советника по нацбезопасности из-за его связей с послом России Сергеем Кисляком. Трамп обвинил администрацию Обамы в открытии Флинну доступа к секретной информации в бытность его работы в Пентагоне.

Кроме того, Трамп предложил поинтересоваться о путях поступления секретной информации в СМИ у бывшего генпрокурора США Салли Йейтс, которая в январе этого года рассказала юрисконсульту Дональду МакГанну о контактах Майкла Флинна с российским послом.

В феврале Трамп заявил, что не располагает данными о беседах Флинна с Кисляком, и пообещал изучить этот вопрос. Вскоре после этого стало известно об отставке Флинна.

9 февраля газета The Wasington Post сообщила, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа по нацбезопасности пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные Обамой незадолго до ухода с поста.

25 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вело прослушку российского посла и советника Трампа, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта информация не удивила Москву.

В январе также сообщалось, что Флинн и Кисляк общались по телефону пять раз 29 декабря — в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Обамы. Тогда власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.

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