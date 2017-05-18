Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по «вмешательству России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование, которое будет проводить назначенный специальный советник по «вмешательству России в выборы в США в 2016 году», покажет, что между его кампанией и иностранной державой «не было сговора». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное в среду, 17 мая, заявление Белого дома.

«Как я уже неоднократно заявлял, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем, — не было никакого сговора между моим штабом и каким-либо иностранным субъектом», — говорится в обращении.

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«Я с нетерпением жду закрытия этого дела. При этом я никогда не перестану бороться за людей и вопросы, которые имеют самое большое значение для будущего нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Ранее в среду бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием приписываемых России попыток вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Утверждения о якобы вмешательстве Москвы в выборы, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.