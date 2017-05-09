Бывший глава нацразведки США перепутал российскую разведку с советской

Бывший директор нацразведки США Джеймс Клэппер (James Clapper), оговорившись во время дачи показаний в сенате Конгресса по поводу предполагаемого влияния России на выборы американского президента, назвал российскую разведку советской. Видео произошедшего разместила газета The Washington Post 8 мая.

«Возвращаясь к 2015 году. Имели место доказательства деятельности советской, российской, простите, это была оговорка по Фрейду, российской разведки. В основном они собирали информацию по регистрации голосов. Они занимались этим и раньше. И мы отслеживали их действия. В 2016 году они активизировались», — сказал Клэппер.

Клэппер также заявил сенаторам, что ему самому ничего не известно о каких-либо доказательствах сговора между окружением республиканца Дональда Трампа, избранного по итогам кампании президентом США, и представителями России. При этом экс-глава нацразведки подчеркнул, что сохраняет свою уверенность в том, что Россия влияла и продолжит влиять на выборы в США и в других странах.

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Слушания в сенате посвящены расследованию предполагаемого вмешательства в выборы президента в 2016 году. США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

76-летний Джеймс Клэппер за время своей военной карьеры работал на руководящих постах разведуправлений нескольких штабов Вооруженных сил США. В 1992-1995 годах возглавлял разведывательное управления Пентагона. В 2001-м Клэппер возглавил Национальное агентство геопространственной разведки. В 2007-2010 годах — заместитель министра обороны США по разведке. С августа 2010 года руководил Национальной разведкой. Осенью 2016 года Клэппер оставил свой пост после того, как на выборах одержал победу Трамп.

Выражение «оговорка по Фрейду» означает, что причиной допущенной речевой ошибки может быть подсознательный мотив реализации бессознательного желания. Это предположение выдвинул основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.