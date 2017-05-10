Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, глава государства прислушался к совету генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса.

Трамп обвинил Коми в «неспособности эффективно руководить» ФБР. «Очень важно, чтобы мы нашли для ФБР новое руководство, которое восстановит доверие общества и уверенность в жизненно важной миссии агентства», — отмечается в письме президента уже бывшему директору ведомства. Сообщается, что поиск кандидата на должность нового директора «начинается незамедлительно».

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

5 марта газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне сообщила, что директор ФБР Джеймс Коми попросил американский Минюст публично опровергнуть или разъяснить слова Трампа, обвинившего своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров во время избирательной кампании. По сведениям издания, требования Коми связаны с тем, что заявление Трампа бросает тень на ФБР. Позднее пресс-секретарь президента Шон Спайсер отверг предположения о том, что президент США Дональд Трамп не поддерживает директора ФБР.

3 мая Трамп заявил, что «Директор ФБР Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, — тем, что дал ей возможность совершить много плохих дел! Лживая история о Трампе и России была предлогом, который демократы использовали с целью оправдаться за поражение» — написал президент в своем Twitter.