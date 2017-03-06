NYT сообщила о требовании директора ФБР опровергнуть слова Трампа о прослушке

Директор ФБР Джеймс Коми попросил Министерство юстиции США публично опровергнуть заявление президента Дональда Трампа, обвинившего своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров. Об этом сообщает в воскресенье, 5 марта, The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

Запрос в Минюст был направлен в субботу, 5 марта, после появления сообщения Трампа о прослушке в Twitter. Данный шаг Коми, как пишет издание, объясняется тем, что заявления президента США бросают тень на ФБР.

Как полагает Коми, из бездоказательных утверждений Трампа можно сделать вывод о том, что ФБР без разрешения суда установило прослушивающие устройства в небоскребе «Трамп-тауэр», где располагался предвыборный штаб миллиардера. Если же предположить, что ФБР имело судебный ордер, то это означает, что у бюро были серьезные доказательства связей команды Трампа с Россией.

В связи с этим Коми потребовал от Минюста опровергнуть или разъяснить утверждения Трампа, однако пока ведомство не предприняло никаких действий на этот счет, отмечает NYT. Одна из проблем, с которой рискует столкнуться директор ФБР, связана с тем, что в Минюсте в настоящее время может не оказаться лиц, уполномоченных делать подобные заявления, а глава ведомства, генпрокурор Джефф Сешнс добровольно взял самоотвод по расследованиям, касающимся связей окружения Трампа с Россией.

В ФБР и Министерстве юстиции США пока не прокомментировали данную информацию.

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Ранее о намерении заняться расследованием информации о возможной прослушке команды Трампа администрацией Обамы заявил комитет по разведке палаты представителей Конгресса США. С соответствующей просьбой к нему обратился Белый дом.

4 марта президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его резиденции «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке. «Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал он в Twitter, добавив, что прослушка велась с октября 2016-го.

Представитель Обамы Кевин Льюис эти обвинения опроверг.