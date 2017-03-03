Генпрокурор США прокомментировал встречи с российским послом

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не обсуждал с российской стороной избирательную кампанию Дональда Трампа, а также взял самоотвод в расследованиях, связанным с этим вопросом. Об этом, как сообщает Reuters, Сешнс заявил в четверг, 2 марта, в ходе специальной пресс-конференции.

«Хочу совершенно четко заявить, что у меня никогда не было встреч с россиянами или посредниками по поводу [избирательной] кампании Трампа», — сказал генпрокурор, отметив также, что он не передавал российской стороне какие-либо данные.

По словам Сешнса, на встречах с послом РФ Сергеем Кисляком, которые прошли по инициативе последнего, обсуждались вопросы терроризма и конфликт на Украине. При этом он добавил, что не помнит, разговаривал ли с Кисляком на политические темы.

Генпрокурор также заявил, что добровольно отказывается от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. «Я беру самоотвод по вопросам, касающимся кампании Трампа», — сказал он.

Ранее 2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «полностью» доверяет Джеффу Сешнсу. В то же время он отметил, что был не в курсе контактов генпрокурора с российским послом.

1 марта газета The Washington Post разместила материал, в котором утверждалось, что Сешнс провел две встречи с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоялись в ноябре 2016-го. При этом в январе на слушаниях в сенате по поводу своего утверждения на пост генпрокурора Сешнс не упомянул об этом.

Лидеры демократов в Конгрессе США призвали Джеффа Сешнса уйти в отставку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения СМИ о связях генпрокурора США с российским послом «медийным дном».