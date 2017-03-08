Белый дом отмел предположения о недоверии Трампа к директору ФБР

В Белом доме отвергли предположения о том, что президент США Дональд Трамп не поддерживает директора ФБР Джеймса Коми. Как передает во вторник, 7 марта, РИА Новости, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.

«Я не вижу оснований считать, что он не поддерживает директора ФБР», — подчеркнул он.

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5 марта газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне сообщила, что директор ФБР Джеймс Коми попросил американский Минюст публично опровергнуть или разъяснить слова Трампа, обвинившего своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров во время избирательной кампании. По сведениям издания, требования Коми связаны с тем, что заявление Трампа бросает тень на ФБР.

Днем ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что Обама якобы распорядился организовать прослушку его телефонов в «Трамп-тауэр». Республиканец утверждал, что это было сделано в октябре 2016-го, однако доказательств не привел.

Позднее представитель Обамы Кевин Льюис опроверг данные обвинения.