СМИ узнали о просьбе Трампа директору ФБР прекратить расследование по Флинну

Президент США Дональд Трамп просил Джеймса Коми, занимавшего ранее пост директора ФБР, прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом пишет газета The New York Times, тогда как в Белом доме эту информацию опровергли.

По данным издания, о просьбе Трампа стало известно из записки, написанной Коми после встречи, которая состоялась вслед за отставкой Флинна. Записку теперь уже бывший директор ФБР написал, чтобы задокументировать неправомерные, как он счел, попытки Трампа повлиять на осуществляющееся ведомством расследование. С ее содержанием ознакомились двое коллег Коми, один из них прочитал фрагмент ее корреспонденту NYT.

«Он [Флинн] хороший парень. Надеюсь, ты выкинешь это [дело] из головы», — приводились в записке якобы сказанные Трампом слова. Коми, по данным издания, ничего не сказал президенту о свертывании расследования, ответив только: «Я согласен, что он хороший парень».

Между тем, в своем заявлении Белый дом отверг эту версию. «Хотя президент неоднократно высказывал свою точку зрения о том, что генерал Флинн — порядочный человек, который служил и защищал нашу страну, президент никогда не просил мистера Коми или кого-либо еще прекратить какое-либо расследование, в том числе расследование с участием генерала Флинна», — говорится в заявлении.

«Президент проявляет предельное уважение к нашим правоохранительным органам и всем расследованиям. Это не является правдивым и точным изложением разговора между президентом и мистером Коми», — отмечается в распространенном администрацией комментарии.

Трамп уволил Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме бывшему главе ведомства, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

9 февраля газета The Wasington Post сообщила, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с послом России Сергеем Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные президентом Бараком Обамой незадолго до ухода с поста.

25 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вело прослушку Кисляка и Флинна, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего». В феврале Трамп заявил, что не располагает данными об этих беседах, и пообещал изучить этот вопрос. Вскоре после этого стало известно об отставке Флинна.