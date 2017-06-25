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Трамп обвинил Клинтон в сговоре с демократами против Сандерса

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Хиллари Клинтон и Берни Сандерс
Хиллари Клинтон и Берни Сандерс

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с Демократической партией во время предвыборной гонки 2016 года. Об этом республиканец написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 25 июня.

«Хиллари Клинтон сговорилась с Демократической партией, чтобы победить Сумасшедшего Берни Сандерса. Ей можно вступать в сговор? Это несправедливо по отношению к Берни!» — говорится в посте главы государства.

В апреле Трамп заявил, что не он, а Клинтон скорее имеет связи с Москвой, но об этом «никто даже не говорит». В частности президент отметил, что «муж Хиллари [Билл Клинтон] выступает с речами в России».

Выборы президента США прошли 8 ноября. Победу на них одержал республиканец Трамп, основным конкурентом которого была демократ Клинтон.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс намеревался выдвинуться кандидатом в президенты США, но уступил первое место в демократической гонке. Благодаря опубликованной на сайте WikiLeaks утечке с серверов Национального комитета Демократической партии стало известно, что ее аппарат в ходе праймериз в нарушение норм оказывал содействие Клинтон. Трамп, комментируя скандал, неодобрительно отзывался о действиях демократов и выражал Сандерсу сочувствие. Вместе с тем, сенатор в ходе выборов поддержал Клинтон.

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