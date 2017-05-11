Трамп высмеял противившихся увольнению директора ФБР демократов

Видео: @realDonaldTrump / Twitter

Президент США Дональд Трамп опубликовал подборку выступлений политиков-демократов, в которых они призывали к увольнению бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Соответствующая запись доступна в Twitter главы государства.

В видеоролике показаны известные демократы — бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, бывший лидер сенатского демократического меньшинства Гарри Рид, бывший начальник президентской кампании Хиллари Клинтон Роберт Мук, сенаторы, судьи и журналисты, — которые призывают Коми к отставке. Он сопровождается хештегом #DrainTheSwamp («Осушим болото»).

Трамп уволил Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «неспособен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного почтового сервера.

Решение президента вызвало масштабную критику как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Так, например, Сандерс заявил, что увольнение главы спецслужбы вызывает ряд серьезных вопросов.