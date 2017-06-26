Трамп допустил возможность «вмешательства» России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп допускает возможность того, что Россия и «потенциально другие страны» вмешивались в американские выборы. Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге заявил, отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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«Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены», — отметил он.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

Москва подобные обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.