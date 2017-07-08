Путин заверил партнеров по G20 в невмешательстве России в американские выборы

Президент России Владимир Путин заверил руководителей стран-членов «Большой двадцатки», участвующих в саммите в Гамбурге, что Москва не вмешивалась в американские выборы. Об этом на своей странице в Twitter написала российский шерпа в G20 Светлана Лукаш в субботу, 8 июля.

«Президент Путин высказался по вопросам цифровой экономики на саммите G20, упомянул о теме якобы российского вмешательства в выборы США на переговорах с президентом [этой страны Дональдом] Трампом. Президент Путин указал партнерам по "двадцатке" на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства] и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США», — говорится в сообщении Лукаш.

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7 июля американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, описывая первую встречу президентов России и США на полях саммита, сообщил, что Трамп «надавил» на Путина, задавая вопрос о якобы вмешательстве Москвы в выборы. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп принял слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал верить словам российского дипломата.

Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.

За день до этого Трамп допустил, что Россия действительно вмешивалась в американские выборы в 2016 году. В то же время он отметил, что это могла сделать и любая другая страна.

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Москва подобные обвинения отвергает.