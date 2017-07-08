Иванка Трамп заменила отца на встрече в рамках G20

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заменила его на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге, на которой обсуждались вопросы Африки, миграции и здравоохранения. Об этом в Twitter сообщила российский шерпа в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

Она выложила фотографию, на которой видно, что за столом Иванка Трамп сидит между лидером КНР Си Цзиньпином и британским премьером Терезой Мэй. Также на фото присутствуют канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

«Иванка сопровождает президента Трампа и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — написала шерпа российской делегации.

Ранее в субботу, 8 июля, президент США Дональд Трамп, презентуя в Гамбурге новый предпринимательский фонд для женщин, который помогала открыть Иванка, сказал, что гордится свой дочерью, но осознает, что усложнил ей жизнь.

«Если бы она не была моей дочерью, ее жизнь была бы гораздо легче. Это, наверное, единственный омрачающий ее существование факт», — пошутил Трамп.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников американского лидера.