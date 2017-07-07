Шедший в гости к Иванке Трамп мужчина с ножами задержан в Нью-Йорке

Сотрудники Секретной службы США задержали на входе в Trump Tower в Нью-Йорке 52-летнего Адамса Бенитеса, пытавшегося проникнуть в здание. Об этом сообщает New York Daily News.

Агенты обратили внимание, что под рубашкой на мужчине надет бронежилет и решили остановить его. Во время беседы с охранниками Бенитес сообщил, что является американским сенатором, владельцем данного небоскреба и направляется к дочери президента Иванке Трамп, чтобы обсудить ее гардероб.

При личном досмотре у мужчины были обнаружены два метательных ножа, самодельная праща, сделанная из носка с утяжелителем и фальшивое удостоверение личности. Сотрудники спецслужб задержали его и передали врачам для проведения психиатрической экспертизы.

Бенитесу предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов.