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Иванка Трамп зарегистрировала еще четыре торговые марки в Китае

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Иванка Трамп
Иванка Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка добилась регистрации в Китае еще четырех торговых марок. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«На протяжении последних лет наш бренд подавал заявки и обновлял их с целью защитить международные торговые марки. Это обычная бизнес-практика, особенно в тех регионах, где нарушения прав на интеллектуальную собственность достаточно часты», — прокомментировала это Эбигейл Клем, глава компании Ivanka Trump.

Тем не менее, некоторые американские законодатели считают, что Иванка Трамп, занимая пост советника своего отца, допускает злоупотребление служебным положением. «Мы выражаем обеспокоенность тем, что Иванка Трамп могла использовать и продолжает использовать свою официальную должность в Белом Доме с целью извлечения личной выгоды», — написали они в письме Клем.

Всего компания зарегистрировала в Китае 24 торговые марки. 43 ожидают решения регулирующего органа, в регистрации трех было отказано. Компания, исходя из природы зарегистрированных торговых наименований, будет заниматься торговлей недвижимостью, финансовыми услугами, строительством, а также продажей ковров, фурнитуры и алкогольных напитков.

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