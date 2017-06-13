Иванка Трамп зарегистрировала еще четыре торговые марки в Китае

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка добилась регистрации в Китае еще четырех торговых марок. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«На протяжении последних лет наш бренд подавал заявки и обновлял их с целью защитить международные торговые марки. Это обычная бизнес-практика, особенно в тех регионах, где нарушения прав на интеллектуальную собственность достаточно часты», — прокомментировала это Эбигейл Клем, глава компании Ivanka Trump.

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Тем не менее, некоторые американские законодатели считают, что Иванка Трамп, занимая пост советника своего отца, допускает злоупотребление служебным положением. «Мы выражаем обеспокоенность тем, что Иванка Трамп могла использовать и продолжает использовать свою официальную должность в Белом Доме с целью извлечения личной выгоды», — написали они в письме Клем.

Всего компания зарегистрировала в Китае 24 торговые марки. 43 ожидают решения регулирующего органа, в регистрации трех было отказано. Компания, исходя из природы зарегистрированных торговых наименований, будет заниматься торговлей недвижимостью, финансовыми услугами, строительством, а также продажей ковров, фурнитуры и алкогольных напитков.