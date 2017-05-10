Трамп-героиня

«Нет. Политика — это сложное дело», — так дочь Дональда Трампа Иванка ответила на вопрос о том, не планирует ли она выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Звучит столь же однозначно, сколь и лукаво: 35-летняя Иванка своими успехами уже доказала, что сложные задачи ее не пугают, а в политике она чувствует себя не менее уверенно, чем в бизнесе. «Лента.ру» изучила жизненный и профессиональный путь амбициозной дочери 45-го президента США, чтобы понять, способна ли она стать 46-м главой американского государства.

Поломанное детство

30 октября 1981 года в семье строительного магната Дональда Трампа и американской модели чешского происхождения Иваны родилась дочь. Ее назвали в честь матери, добавив к имени уменьшительно-ласкательный суффикс. Иванка, второй ребенок супружеской четы, быстро стала любимицей влиятельного отца.

Ее безоблачное детство прошло в самом шикарном районе Манхэттена: из спальни Иванки на 68-м этаже небоскреба «Трамп-тауэр» открывался панорамный вид на Центральный парк. Помимо трехэтажной 50-комнатной квартиры в самом центре Нью-Йорка, у семьи была 45-комнатная дача в штате Коннектикут и 118-комнатный особняк Мар-а-Лаго во Флориде.

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В разговоре с Marie Claire Иванка вспоминала, что в детстве она частенько становилась свидетелем того, как отец ведет переговоры: «Я сидела на полу и слушала, как он обсуждает контракты. Мне это очень нравилось! Я всегда была такой женственной пацанкой, одевалась как девочка, но вела себя как парень!»

Суровая реальность ворвалась в ее мир в 1989 году. Когда девочка выходила из дверей престижной начальной школы Chapin, ее, сверкая фотовспышками, облепила толпа корреспондентов. Перепуганной Иванке пришлось спасаться бегством.

Причина столь навязчивого интереса быстро выяснилась — городская пресса смаковала подробности романа Дональда Трампа с актрисой и телеведущей Марлой Мейплс. Газетчики много месяцев описывали подробности, не стесняясь в выражениях: на первой полосе вышедшего в 1990 году номера New York Post красовался огромный портрет строительного магната и заголовок: «Это был лучший секс в моей жизни». По версии автора, именно так Мейплс хвасталась друзьям своей интрижкой с Трампом. Дошло до того, что один из корреспондентов прямо попросил девочку прокомментировать эту фразу.

«Было ужасно неприятно. Я увидела, насколько уродливым может быть мир. Думаю, это сделало меня немного более стойкой», — рассказывала Иванка. Семья распадалась болезненно и у всех на виду — Дональд и Ивана развелись в 1992-м. В отличие от брата, Дональда-младшего, который не разговаривал с отцом больше года, Иванка решила не держать на него зла и почти сразу простила.

Пансионная тюрьма и модельный бизнес

«Помню, мама несколько раз грозилась сдать меня в детдом», — вспоминает Иванка, но все же уточняет, что бунтаркой не была. В 15 лет ее отправили в элитную школу-пансион в штате Коннектикут — она училась прилежно, но схожий с тюремным жесткий распорядок дня ее не устраивал.

Тесная связь с отцом сохранялась — по словам одного из ее друзей, приведенных в The New York Times, Иванка почти каждый день звонила отцу по телефону в кабинете школьного сторожа. По выходным Дональд Трамп навещал ее: вывозил на новые стройплощадки или приглашал с друзьями полететь на частном самолете в Мар-а-Лаго. Там молодые люди проводили уик-энд за игрой в гольф и кутежом.

Дональд Трамп и 16-летняя Иванка Фото: Globe Photos / ZUMA Press / Globallookpress.com

Чтобы быть более самостоятельной и заработать немного денег на карманные расходы, Иванка решила стать моделью. «Модельный бизнес никогда не был самоцелью. Мне это и не особенно нравилось — люди, которых встречаешь там, такие же жестокие, как и в строительном деле», — говорила она, поясняя, что работа моделью позволяла хотя бы немного разбавить серость будней.

Успешный риелтор Трамп

Отучившись в пансионе, Иванка поступила в Джорджтаунский университет, а затем перевелась в престижнейшую Уортонскую бизнес-школу — один из лучших колледжей Америки. Она была образцовой студенткой. Об этом, в частности, рассказал The New York Times Дирк Уиттенборн, продюсер фильма Born Rich («Рожденные богачами») о детях миллиардеров.

Он отмечал, что многие сверстники Иванки жаловались на разлагающее влияние больших денег и вели разнузданный образ жизни, а дочь Трампа с гордостью говорила о своих родителях и преданности семье. «Не было и намека на подростковое бунтарство. Ни в кадре, ни за кадром», — удивлялся Уиттенборн.

Окончив экономический факультет cum laude (в числе 30 процентов лучших студентов), Иванка в 2004-м устроилась на работу к миллиардеру-застройщику Брюсу Рэтнеру. Спустя год перешла в компанию отца, где к 25 годам доросла до вице-президента в сфере строительства и закупок.

Ее рабочий день начинался в полседьмого утра и заканчивался лишь к шести вечера, она курировала наиболее значительные проекты отца, постоянно выезжая на самые важные и сложные переговоры и лично инспектируя стройплощадки. «Я, пожалуй, единственная девушка, которая в своем миленьком наряде запросто снимет шпильки и наденет рабочие ботинки. Мне это попросту нравится!» — признавалась она.

В 2007-м один из друзей Иванки на рабочем ланче познакомил ее с коллегой — Джаредом Кушнером, сыном известного нью-йоркского девелопера Чарльза Кушнера. Они стали встречаться, а через два года — когда Иванка по настоянию ортодоксальной семьи мужа приняла иудаизм — поженились.

С Иванкой на бирке

В том же 2007-м Иванка запустила собственную линейку элитных драгоценностей «для современных сильных женщин с лидерскими качествами, которые легко переключаются между множеством личных и профессиональных ролей». Современным сильным женщинам предлагалось купить, например, ожерелье из белого золота с бриллиантами за 19,5 тысячи долларов или простое кольцо из розового золота за 940 долларов.

Пять лет спустя «вещи от Иванки» стали значительно доступнее: в продаже появились сумки и одежда, рассчитанные на женщин от 25 до 40 лет со средним уровнем достатка. В 2014-м открылся сайт, где можно не только купить вещи от Иванки, но и найти советы вроде «как справиться со стрессом в офисе» и «как научить детей доброте». Забота об обычных женщинах, умело совмещающих работу и семью, — кредо бренда Ivanka Trump. Ради соответствия этой концепции в марте 2017-го производство роскошных драгоценностей было свернуто — вместо них на рынок выводится бижутерия по доступной цене.

Все это время Иванка сохраняла ту гордость за семью, которую еще в университетские годы подметил продюсер Ретнер. «На самом деле я чрезвычайно горжусь тем, что моя фамилия — Трамп. Я долго переживала, что вся моя жизнь пройдет в тени родителей, но теперь я думаю, что эта тень, в общем, не такая уж и плохая», — писала она в своей первой книге «Козырь Трампа: игра на победу в работе и в жизни».

Путь в политику

Иванка не обходила стороной и политическую жизнь страны, по примеру отца не придерживаясь определенных партийных рамок. В 2007 году она открыто выступила в поддержку демократа Хиллари Клинтон на выборах президента, а пять лет спустя призвала американцев голосовать за республиканца Митта Ромни.

Иванка Трамп во время избирательной кампании подписывает плакат сторонника ее отца Фото: Scott Olson / Getty Images

Ее политический звездный час пришел 16 июня 2015-го: именно после вступительного слова Иванки ее отец спустился по золоченому эскалатору небоскреба «Трамп-тауэр» — того самого здания, где она еще маленькой девочкой обожала слушать его разговоры с контрагентами, — и объявил о намерении стать президентом США. Дочь миллиардера стала важнейшим участником кампании: даже во время беременности Иванка колесила по стране, выступала перед многотысячными залами и защищала отца от нападок оппонентов.

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Если Дональда Трампа обвиняли в сексизме, она заявляла, что ее отец резко высказывается и о мужчинах, и о женщинах; а если в расизме — называла его «дальтоником». Она говорила, что знает отца как никто и он действительно достойный человек. Из-за нежелания осуждать сексистские высказывания отца ей даже призывали объявить бойкот.

Как отмечает консервативное издание The Federalist, Иванка обладает многими качествами, которых подчас не достает ее отцу: она сдержанна, интеллигентна и рассудительна. «У нее врожденная способность быть как Кейт Миддлтон — практически идеальной и любимой всеми — особенно женщинами, даже когда красота и принадлежность к состоятельной семье могут выставить ее заносчивой», — указывала Мэри Кэтри Хэм, автор издания.

Это принесло свои плоды, как писала The New York Times уже после выборов, белые женщины — «избиратели Иванки» — помогли Трампу одержать победу.

Кабинет в Белом доме

До победы на выборах Дональд Трамп заявлял, что не видит для дочери роли в своей администрации, однако после переезда в Белый дом свою позицию поменял. Иванка стала помощником президента, а ее муж Кушнер — старшим советником. Жена Трампа Мелания осталась в Нью-Йорке с сыном Бэрроном, что заставило американские СМИ именовать Иванку «неофициальной первой леди».

Популярность Иванки вышла далеко за пределы США. По сообщениям The New York Times, она под именем И Вань Ка считается в Китае, привычном к влиятельным детям крупных чиновников, чуть ли не богиней. «Она красивая, сама сделала карьеру, прилежно работает, и у нее прекрасная семья. Она меня вдохновляет», — цитирует издание студентку одного из вузов Пекина. Клиники пластической хирургии столкнулись с наплывом клиенток, которые хотят стать похожими на дочь американского президента.

Интернет-пользователей Поднебесной привел в восторг ролик, где Арабелла, пятилетняя дочь Иванки, спела для председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги песню на китайском языке.

По словам дочери главы государства, во власти она займется борьбой с неравноправием полов в США и за рубежом, попробует разработать систему оплачиваемых декретных отпусков и доступной помощи матерям, а также создаст глобальный фонд помощи женщинам-предпринимателям. «Я пока только начинаю понимать, как все работает. Но уже знаю достаточно, чтобы ко мне прислушивались в Белом доме», — пояснила она.

Иванка Трамп (слева) выступила на «женском саммите G20» в Берлине по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель (справа) Фото: Sean Gallup / Getty Images

По данным неофициальных источников, ее амбиции гораздо шире: работники администрации рассказали The New York Times, что Иванка также высказывалась по вопросам образования, миграции, приему беженцев и борьбы с изменением климата. По словам ее брата Эрика, именно Иванка убедила отца отдать приказ о ракетном ударе по сирийскому аэродрому Шайрат, с которого якобы взлетали самолеты для нанесения химического удара по городу Хан-Шейхун. Впрочем, сама Иванка это отрицает.

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Как утверждает ультраправое издание InfoWars, Иванка и Кушнер внутри администрации Трампа выступают проводниками идеологии неоконсерватизма и глобализма, конфликтуя с другим старшим советником президента — ставленником альтернативно-правых Стивеном Бэнноном.

Пока, судя по всему, верх одерживает дочь президента — Бэннона недавно исключили из Совета национальной безопасности, а роль и влияние Иванки и ее мужа неуклонно растут. Не исключено, что она и дальше пойдет по стопам отца и в американской истории сформируется новая президентская династия.