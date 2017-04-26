Иванка Трамп опровергла слухи о ее влиянии на решение отца нанести удар по Сирии

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что не влияла на решение своего отца нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». Об этом она рассказала в ходе своего визита в Германию, сообщает телеканал ABC News.

«Это некорректная интерпретация, — заявила Иванка, являющаяся советником президента США. — Глава государства не может принимать решения, основываясь на голых эмоциях». Она пояснила, что отец разделил ее точку зрения, однако приказ нанести удар «возмездия» был отдан после консультаций на самых высоких уровнях в правительстве.

«Очень тяжело смотреть на фотографии, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души», — заявила Иванка Трамп по поводу химатаки в Сирии.

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10 апреля газета The Independent со ссылкой на источники написала, что Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейхун. По информации издания, она повлияла на решение, принятое в Овальном кабинете Белого дома, и реакция США была «сильнее ожидаемой».

11 апреля сын Дональда Трампа Эрик подтвердил, что решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе было отчасти продиктовано влиянием Иванки.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен ракетный удар по используемому правительственной авиацией Сирии аэродрому Шайрат. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.