Косачев назвал санкции США против Сирии демонстрацией показной решимости

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал введение США санкций против сирийских ученых попыткой подменить или отменить расследование химатаки в Идлибе. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС.
«В очередной раз мы видим, как санкции служат не инструментом достижения реальной цели, а демонстрацией показной решимости (причем для "домашнего пользования"), попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование якобы за очевидностью вины и виновников», — считает он.
По его словам, утверждение Вашингтона о том, что сирийские сотрудники, попавшие по ограничения, занимались разработкой химического оружия по меньшей мере с 2012 года, не доказано.
«Налицо полный отказ США в содействии расследованию инцидента на месте событий. Движущим мотивом санкций становится не точный расчет по схеме "воздействие — результат", что, по идее, должно быть в основе любого разумного действия, а исключительно соображения "надо что-то делать". В международной политике это чревато не просто просчетами, а катастрофами», — уверен Косачев.
Он подчеркнул, что «не дай Бог "Трампу и Ко" убедиться в этом на практике, ибо пострадают они, как учит печальный иракский опыт, намного меньше других».
Ранее 24 апреля США ввели новый пакет санкций против Сирии и поддерживающих ее стран. В частности, в черный список попал 271 сотрудник сирийского правительственного центра, отвечающий за разработку химического оружия.
В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен ракетный удар по используемому правительственной авиацией Сирии аэродрому Шайрат. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.