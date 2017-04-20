Асад отказался считать произошедшее в Идлибе химатакой

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости назвал произошедшее в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб провокацией, отметив, что никакой химической атаки не было.
По словам сирийского лидера, правительственная армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, однако не использовала при этом химоружия. При этом атака была осуществлена не в то время, которое указывают западные страны.
Асад добавил, что заявления о якобы произошедшей химатаке были нужны лишь для того, чтобы оправдать американский удар по авиабазе Шайрат.
«Если бы была утечка газа или атака (...), то как бы город продолжил жить по-прежнему? Они не эвакуировали население Хан-Шейхуна. Город не покинул ни один человек, жизнь продолжилась в привычном русле, а там ведь по их версии было применено оружие массового поражения», — отметил президент.
В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.