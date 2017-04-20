Асад отказался считать произошедшее в Идлибе химатакой

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости назвал произошедшее в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб провокацией, отметив, что никакой химической атаки не было.

По словам сирийского лидера, правительственная армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, однако не использовала при этом химоружия. При этом атака была осуществлена не в то время, которое указывают западные страны.

Асад добавил, что заявления о якобы произошедшей химатаке были нужны лишь для того, чтобы оправдать американский удар по авиабазе Шайрат.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

«Если бы была утечка газа или атака (...), то как бы город продолжил жить по-прежнему? Они не эвакуировали население Хан-Шейхуна. Город не покинул ни один человек, жизнь продолжилась в привычном русле, а там ведь по их версии было применено оружие массового поражения», — отметил президент.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.