Иванка Трамп со дня выборов ввезла в США 53 тонны китайского ширпотреба

Принадлежащая Иванке Трамп компания со дня выборов президента США ввезла в страну 53,5 тонны китайских товаров. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на журналистское расследование, проведенное Agence France-Presse.

Экспертам удалось выяснить, что с 8 ноября по 26 февраля через американскую таможню прошли 82 грузовых отправления компании Иванки: в них были две тонны женских блузок из полиэстра, 1,6 тысячи кошельков из коровьей кожи и 23 тонны обуви. Все эти вещи были произведены на китайских фабриках трех американских компаний, обладающих лицензией на производство продукции Иванки Трамп: G-Ill, Mondani Handbags и Marc Fisher Footwear.

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Отец Иванки, президент США Дональд Трамп, в своей инаугурационной речи 20 января произнес: «Мы возьмем на вооружение два простых правила: "покупай американское" и "нанимай американцев"». Он неоднократно критиковал руководство компаний, закупающих продукцию за рубежом.

24 октября стало известно, что в Соединенных Штатах появилось движение, которое бойкотирует продукции компаний Иванки из-за протеста против сексистских высказываний ее отца. Сторонники этого движения объединились под хештегом #GrabYourWallet.

В октябре газета The Washington Post опубликовала запись, содержащую грубые и сексистские высказывания Трампа. Политик принес публичные извинения. После этого в СМИ обратились более десятка предполагаемых жертв домогательств со стороны Трампа. В частности, 22 октября о подобном инциденте рассказала актриса Сальма Хайек. 23 октября об аналогичном случае поведала порноактриса Джессика Дрейк.