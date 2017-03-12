Скарлетт Йоханссон высмеяла Иванку Трамп в рекламе духов

Видео: Saturday Night Live / YouTube

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон высмеяла дочь президента США Дональда Трампа Иванку в пародийной рекламе духов, показанной в передаче Saturday Night Live на американском канале NBC. Ролик был также опубликован в YouTube-аккаунте телешоу.

Йоханссон предстала в образе дочери республиканца, рекламирующей несуществующие духи под названием Complicit («Соучастница»). «Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она — Иванка», — говорит голос за кадром.

«Женщина, которая знает, чего хочет, и знает, что делает. "Соучастница". (...) Готова поспорить, когда она смотрит "Титаник", она думает, что она Роуз. Извини, но ты Билли Зейн (актер, сыгравший жениха Роуз, — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается далее.

«"Соучастница" — аромат для женщины, которая могла бы остановить все это, но не станет», — подчеркивается в конце ролика.

Скарлетт Йоханссон известна как противница Трампа. В январе она вместе с певицами Мадонной и Шер приняла участие в женском марше протеста, последовавшем за инаугурацией 45-го президента Соединенных Штатов.