Вышел новый трейлер «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон

Видео: JoBlo Movie Trailers / YouTube

В сети появился второй проморолик фильма «Призрак в доспехах». Трейлер опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers в понедельник, 13 февраля.

Материалы по теме Что смотреть в 2017-м Самые интересные кинопремьеры нового года

Главную роль в ленте исполнила Скарлетт Йоханссон. В фильме также сыграли Майкл Питт, Майкл Уинкотт и Жюльет Бинош. Режиссером выступил Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»). Премьера картины намечена на 29 марта.

«Призрак в доспехах» — культовый комикс Масамунэ Сиро, выпущенный в 1991 году. По его мотивам в Японии было снято три полнометражных анимэ-фильма и телевизионный анимэ-сериал. В апреле 2016-го создателей голливудской экранизации обвинили в «отбеливании» японских персонажей из-за того, что роль майора Мотоко Кусанаги отдали Йоханссон.